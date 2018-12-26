Земля проверку не прошла: ученые объяснили, зачем понадобились новости о конце света из-за Нибиру

Зачем понадобились новости о конце света из-за Нибиру / youtube.com

Конец света из-за Нибиру 16 декабря 2018 года не состоялся – и именно поэтому земляне теперь точно обречены, заверили уфологи.

Все дело в том, что сообщения об апокалипсисе из-за столкновения Земли с планетой Нибиру были просто проверкой инопланетян, пояснили эксперты. И земляне эту проверку не прошли, пишут Актуальные новости.

В ходе эксперимента пришельцы хотели посмотреть, насколько человеческая цивилизация готова агрессии из космоса. Однако ни мировые правительства, ни большинство простых жителей Земли никакой готовности противостоять космическим катастрофам не проявили. А это значит, что на пути инопланетных захватчиков никто и ничто не стоит. Теперь они могут захватить Землю без всяких проблем, отметил главный эксперт по инопланетянам Эндрю Кушнер.

По его словам, он даже точно знает даты нападения инопланетян на Землю – но назвать их отказался.

Ранее сообщалось, что инопланетяне зачастили на голубую планету именно в преддверии визита "планеты Х".

Напомним, эксперт рассказал, что скрывает NASA за яркой вспышкой в космосе. Уничтожение планеты Х-Нибиру было истинной целью программы Mars InSight, заверил он.

Земля: когда конец света

Ранее ученые уже предупредили, что Земля обречена, если в будущем гравитационные волны спровоцируют появление неподалеку черной дыры. Исследователи прогнозируют, что однажды неподалеку от Земли могут столкнуться мощные гравитационные волны, и это настолько "закрутит" пространство-время, что результатом станет появление черной дыры.

Читайте такжеДо агонии осталось недолго: ученые объяснили, почему человечество вымрет уже в этом векеТакже, по результатам исследований ученых, конец света может наступить уже в 2019 году. При этом часть исследователей считает, что уничтожение Голубой планеты случится в результате столкновения с космическим телом Апофис, которое систематически пролетает рядом с нашей планетой. В 2036 году расстояние между ними сократится, что спровоцирует гибель Земли.

В свою очередь астролог Влад Росс в эксклюзивном комментарии "Главреду" уже поспешил успокоить: на наш с вами век хватит и работы, и "коммуналки" – на апокалипсис (по крайней мере, астрономический, а не экономический или политический) рассчитывать не стоит.

"Самый опасный момент, который только можно себе представить, будет не ранее 2029 года, когда астероид Апофис максимально приблизится к Земле", – пояснил Росс.