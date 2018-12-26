Ученый развеял главный новогодний миф об алкоголе

В новогоднюю ночь можно отравиться шампанским с пеплом, предупредил ученый / bonappetit.com.ua

Ведущий научный сотрудник отделения гастроэнтерологии и гепатологии российской клиники Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Сергей Морозов развел главный новогодний миф об алкоголе — если выпить шампанское с пеплом от бумажки, на которой было написано желание, то желаемое воплотится в жизнь.

У человека, который выпьет шампанское с пеплом, могут возникнуть проблемы со здоровьем, сообщает МедикФорум со ссылкой на данные исследователя.

"Многим хорошо известна новогодняя традиция выпивать бокал шампанского с сожженной бумажкой, на которой пишется самое заветное желание… В частности, этот милый новогодний жест способен привести к отравлению", — отметило издание. Ранее врач-диетолог Наталья Самойленко посоветовала, как в новогоднюю ночь не переесть. По словам эксперта, в частности, 31 декабря важно иметь полноценный завтрак, обед и даже ужин.