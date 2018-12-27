Астрологический прогноз на 2019 год: мировой финансовый кризис и "шатающиеся кресла" под всеми, кроме Путина

27 декабря 2018, 06:53

Серьезные изменения в новом году будет происходить в жизни Стрельцов, Рыб, Близнецов, Дев, Козерогов и Раков.

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Астролог Влад Росс рассказал, каким будет 2019 год

В 2019 году в гороскоп Украины на целый год войдет Юпитер и будет многое определять в жизни нашей страны. Юпитер будет находиться в зодиакальном знаке Стрельца, что сделает 2019-ый годом оптимизма, новых возможностей, идей и концепций.

Такой прогноз в комментарии "Главреду" дал известный украинский астролог Влад Росс. Он отметил, что Стрелец – это также и знак политики.

"Посему новый год станет временем новых политических идей, смыслов и русел. В мире и в Украине возможно полное обновление бомонда и людей, которые находятся у власти. В частности, в 2019 году может смениться канцлер Германии, президент Франции, премьер-министр Великобритании, а также неожиданно эта ситуация может снести с должности президента США и Дональда Трампа", - сказал эксперт.

Росс отмечает, что волна финансового кризиса в конце 2019 года практически неотвратима:

"Так что мой совет: в 2019 году желательно всем максимально избавиться от гривен, перевести их в доллары или другую более крепкую валюту".

По словам астролога, в 2019 году "кресла зашатаются" под главами всех стран, кроме России.

"Путину ничего не грозит, ему ничего не страшно. Как по мне, его покровитель – дьявол и сатана. Если говорить о том, каким станет 2019 год для представителей разных знаков Зодиака, то следует выделить тех, для кого год будет весьма критический. Так, серьезные изменения в новом году будет происходить в жизни Стрельцов, Рыб, Близнецов, Дев, Козерогов и Раков", - добавил Росс.

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По словам астролога, безусловными счастливчиками 2019 года станут Стрельцы, Львы и Овны. Перед ними откроются действительно большие возможности, особенно у Стрельцов. Львы будут просто везунчиками, а у Овнов весь год будет сохраняться довольно благоприятная ситуация.

Аутсайдерам года также следует быть готовыми к грядущим испытаниям. Так, много придется понервничать в 2019 году Девам и Рыбам. Козерогов и Раков тоже ждет не самая сладкая жизнь. Плюс Близнецы – они тоже будут не в фаворе.

Чуть подробнее остановимся на том, что нам может принести каждый из месяцев 2019 года.

Уже с января наметится новая тенденция – наступит время кризисов идеологий. Весь месяц будет насыщен весьма сложными ситуациями, в том числе из-за коридора затмений в первом месяце года, которые принесут немало неприятных неожиданностей и спонтанных решений, которые приведут не к особо хорошим последствиям.

Февраль и март будут продуктивным периодом нового года. В эти месяцы будет сохраняться высокая работоспособность, активная деятельность и благоприятное взаимодействие. Это будет подходящий период для того, чтобы начать реализовывать вынашиваемые планы.

Читайте такжеСтало известно, каким знакам Зодиака звезды сулят брак в 2019-мОднако на смену благоприятным месяцам придут довольно сложные апрель и май. В эти месяцы буду возможны серьезные кризисы. Любые события и решения все время будут возвращать нас в прошлые кармические ситуации, связанные с прошлым. Это будет просто какой-то кризис жанра!

Июнь станет благоприятным месяцем для отдыха. Потому всем, кто хочет душой и телом отдохнуть, я бы посоветовал сделать это в первый месяц лета. К слову, также хороши для отдыха будут февраль и март.

Июль и август станут временем стагнации, сложным периодом, кризисным, связанным с "уходом в себя". В это время у людей легко могут формироваться новые комплексы, будет сохраняться неблагоприятный эмоциональный настрой. Однако этот период будет хорош для семьи, в эти дни можно будет встретить любовь своей жизни, обрести вторую половину. Поскольку в июле-августе нас также ждет период затмений, летом лучше не рисковать деньгами, так как возможны разного рода финансовые кризисы, сложности и проблемы.

Сентябрь и октябрь будут временем искаженных ценностей из-за соединения Нептуна с Черной Луной. В этот период могут быть разного рода обманы, в том числе самообманы. В сентябре-октябре легко будет попасться на удочку чужих соблазнов, мнений, суждений. Кроме того, нас будет ждать "лже-расширение" возможностей, а также будет цепляться дурная слава. Это будет время стагнации.

Но уже со второй половины октября жизнь войдет в активное русло, когда станет возможной благоприятная реализация замыслов и планов. Вторая половина октября и ноябрь будут благоприятными для роста, откроются новые возможности и легко будет выбрать хорошее направление в жизни.

Влад Росс
Влад Росс / Главред

Самый опасный период следующего года – декабрь. И тенденция, которая во всей красе проявится в декабре, станет заметна уже с ноября. В последний месяц года произойдет жесткое соединение Сатурна и Плутона, что будет означать централизацию власти, усиление контроля, подавление и серьезные трансформации.

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Влад Росс, астролог, специально для "Главреда"

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