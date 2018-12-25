Сразу после католического Рождества украинцев ждет магнитная буря, потом еще одна

Магнитные бури ожидаются 26 и 29 декабря / фото: xyz.org.ua

До конца декабря ожидаются еще две магнитные бури. Первая – причем очень сильная и достаточно длительная – обрушится на Землю уже завтра, 26 декабря.

Врачи предупреждают, что у метеозависимых людей, а также у людей с ослабленным иммунитетом и просто слабым здоровьем могут наблюдаться такие проблемы, как гипертония, головные боли, скачки давления и т.д.

А завершит "бурный" цикл этого месяца магнитная буря 29 декабря, пишет Newshay.

Напомним, ученые уточнили прогноз по метеоударам в январе 2019: названы даты. Первые несколько дней 2019-го магнитосфера нашей планеты будет спокойной, отметили ученые.

Кандидат медицинских наук, врач Виктор Сидоренко говорил, что во время магнитных бурь, в первую очередь, страдают центральная нервная система и сердечно-сосудистая системы человека, растет количество инфарктов, инсультов, гипертонических кризисов, увеличивается количество смертей.

Однако есть способы улучшить самочувствие в такие периоды. Ранее Главред писал о симптомах при магнитных бурях и как помочь себе при магнитных бурях. В частности, прежде всего стоит обратить внимание на питание. В дни магнитных бурь нужно избегать переедания – оно повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.