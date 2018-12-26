Ученые рассказали, в какое время суток лучше всего заняться сексом

Секс. Иллюстративное фото / "Единственная"

Секс в утренние часы "заряжает" органы энергией на весь день и снизит вероятность онкологических болезней, а вечерний интим даст возможность расслабиться после тяжелого трудового дня.

К такому выводу после долгих исследований пришли канадские медики, сообщает портал WomanHit. По их словам, главное для людей — непременно стараться подстраиваться под особенности организма друг друга.

"Утренний секс способствует выработке эндорфинов, которые помогают справляться с головной болью, улучшают самочувствие и избавляют от излишней тревожности. Мужчине необходим секс с утра по биологическим причинам: уровень тестостерона в его крови максимально высок. Идеальное время — 8 часов утра", — объяснили медики. Читайте такжеУченые нашли новую пользу от постоянного секса для женского здоровьяКроме того, по их словам, секс вечером лучше всего помогает отрешится от проблем с заботами."Примерно в промежутке с 19 до 20 часов в организме мужчины восстанавливается уровень тестостерона. Однако у женщины нужный гормональный настрой появляется в районе 22 часов. В этом случае нужно постараться подстроиться друг под друга", — посоветовали медики.

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