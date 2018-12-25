Медики рассказали, с какого возраста люди безвозвратно стареют

Американски врачам удалось довольно точно установить, по достижении какого возраста люди неудержимо стареют.
В организме людей с 39-ти лет начинаются необратимые процессы старения.
Соответствующее сообщение опубликовали на специализированном портале МedikForum. Как сообщают американские медики, по достижению 39-летнего возраста у людей начинается постепенно снижаться способность к физической и умственной активности, а также гораздо меньше вырабатывается вещество "миелин" (защищающее нервную систему).
Читайте такжеЗамедление старения: ученые рассказали, как получить "молодильную" молекулуОчень быстро также приходят "возрастные" заболевания, впоследствии "отражающиеся" и на лице, и на самочувствии. К примеру, на то, что организм начал необратимо стареть указывают боль в теле при малейшей нагрузке, а также регулярная сонливость.
Напомним, ранее медики рассказали, какие продукты вызывают ускоренное старение.