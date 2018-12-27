"Покровитель — сатана": астролог дал "радужный" прогноз для Путина на 2019-й

Покровитель Владимира Путина — сатана, полагает астролог / Reuters

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что в 2019 году в мире и в Украине возможно полное обновление бомонда и людей, которые находятся у власти, "кресла зашатаются" под главами всех стран, кроме Российской Федерации.

Президенту РФ Владимиру Путину ничего не грозит, ему ничего не страшно, его покровитель — сатана, рассказал эксперт в комментарии Главреду.

По словам Росса, в 2019-м может смениться канцлер Германии (сейчас пост занимает Ангела Меркель), президент Франции (нынешний французский лидер — Эмманюэль Макрон), премьер-министр Британии (должность занимает Тереза Мэй), неожиданно может быть снесен с должности президента США Дональд Трамп.

Собеседник утверждает, что такие игроки мировой политики, как Путин, президент Венесуэлы Николас Мадуро и лидер Корейской Народно-Демократической Республики (Северная Корея) Ким Чен Ын, в декабре "будут всех притеснять, давить".

Напомним, в Украине 31 марта 2019 года запланированы президентские выборы. Влад Росс говорил, что выборы выиграет "темная лошадка" — кандидат, победы которого никто не ожидал.