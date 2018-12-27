Ученые объяснили, почему люди слышат скрип снега

27 декабря 2018, 03:46

Скрип слышен не всегда, а лишь при определенной температуре.

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Почему скрипит снег / 1zoom.ru

Ученые объяснили, почему скрипит снег: это ломаются снежинки, когда на них наступаешь.

Снег состоит из снежинок, а те – из ледяных кристаллов, между которыми много воздуха. Под давлением, когда на снег наступаешь, воздух выдавливается, снежинки трутся друг о друга и ломаются. При этом люди слышат звуки, напоминающие скрип.

Впрочем, такие звуки слышны не всегда. При несильном морозе поверхность снежинок покрыта очень тонким слоем жидкой воды. И эта вода глушит звук ломающихся кристаллов, поэтому громкий скрип слышен лишь в морозную погоду, при температуре не более -6 градусов.

К слову, у снега есть свой "профессиональный" праздник: Всемирный день снега 2019 мы отметим 20 января, в воскресенье.

Напомним, синоптики рассказали, когда утихнут метели и уточнила погоду на Новый год 2019 в Украине.

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наука снег
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