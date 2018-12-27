Волшебный коридор возможностей: что нужно успеть до затмения в январе 2019

Нас ждут волшебный коридор возможностей

Астрологи назвали время до коридора затмений (которое открывается солнечным затмением 6 января 2019 года, а завершится "кровавым" лунным затмением) периодом волшебных возможностей.

Это именно то время, когда закладывается фундамент на весь следующий год, пишет астролог Наталья Нестеренко.

2 января Солнце соединится с Сатурном. В преддверии этой даты нужно успеть сформировать свое будущее – а не просто катиться по накатанному. Если до этого времени не предпринять никаких решительных действий, то положительных изменений в следующем году ждать не стоит, заверила астролог.

Читайте такжеНовый год 2019: гороскоп от Павла Глобы и не только"Судьбоносность проектов будущих границ, намечающихся в это время, связана с тем, что в этом году начало сатурнианского цикла будет отмечено солнечным затмением в Козероге, которое произойдет 6 января 2018", – пояснила эксперт.

Начатые в это время проекты начнут приносить свои плоды уже с мая 2019 года – и по сентябрь. Особенно четко мы сможем наблюдать изменения в своей жизни в июне-июле, когда Земля приблизится к Сатурну.

"Главные перемены в это время будут происходить во всем, что составляло содержание и фундамент наших внутренних и частных реальностей (темы дома, семьи, близкие и родственные связей, привычное устройство жизни), а также в наших отношениях с миром внешним (в профессиональных и практических делах, статусе, положении)", – рассказала астролог.

Она подчеркнула, что короткий период между петлями Сатурна (чуть больше одного месяца) – это "окно возможностей", когда человеку легче всего изменить свои самые закостенелые жизненные сценарии. Особенно удачным является период с 22 декабря по 6 января.

Читайте также"Сатанинское отродье и пьяный ублюдок со странным мешком": астролог рассказал, нужен ли Украине Дед Мороз"Повторюсь — это время действительно магическое, если мы сумеем понять и использовать его потенциал… Но эти перемены не могут произойти, если вы просто загадаете очередные желания в новогоднюю ночь, а все остальное время будете реагировать, действовать, думать, чувствовать в рамках старых ограничивающих шаблонов", – предупредила Нестеренко.

Поэтому сначала необходимо четко определиться с жизненной целью, ставить себе все время новые планки и не просто загадывать желания, а строить конкретные планы.

Ранее астролог Влад Росс рассказал Главреду, что ситуация в январе будет усложнена грядущим "коридором затмений". Первое затмение – солнечное – состоится 6 января, а второе – лунное – 21 января.

Период между затмениями будет наиболее сложным. В эти дни могут приниматься какие-то неблагоприятные судьбоносные решения. Потому лучше в этот период не принимать важных решений и не предпринимать серьезных действий, которые могут во многом определить события на будущее.

В январе будет сложно контролировать свои действия, потому весьма возможны импульсивные поступки, серьезные ошибки, совершенные из-за спешки. В особенности это может происходить в периоды затмений, то есть 3-9 января и 18-24 января.

"Нас ждет очень страшное лунное затмение 21 января – "кровавая" Луна. Потому период с 18 по 24 января, может быть связан с природными катаклизмами: землетрясениями, ураганами и т.д. В том числе, в этот период может статься так, что Ким Чен Ын или Путин психанут и направят по каким-то целям свои ядерные ракеты. Также в это время может неожиданно взорваться какая-то атомная электростанция", – спрогнозировал Росс.