Маск пообещал в 2019 году поездки на Tesla из Ирландии в Украину

27 декабря 2018, 00:56

Изобретатель анонсировал строительство мест для дозаправки.

Тесла руль
В 2019 году Tesla можно будет подзарядить в Украине / Hi-News.ru

Известный американский бизнесмен Илон Маск заявил, что в 2019 году станции Tesla Superchargers для подзарядки электромобилей появятся и в Украине.

"Большинство людей не знают, что сеть Tesla Supercharger позволяет легко путешествовать на большие расстояния по США, большей части Европы, Канаде и Китаю", - написал Маск в Twitter, прикрепив карту пунктов подзарядки.

/ Фото: Twitter/Elon Musk

Изобретатель также добавил, что в перспективе зарядить автомобиль беспрепятственно можно будет в любой части Европы, в том числе и в Украине.

"Охват нагнетателей будет распространяться на 100% Европы в следующем году. От Ирландии до Киева, от Норвегии до Турции", - резюмировал он.

/ Фото: Twitter/Elon Musk

Как известно, первые станции Tesla Superchargers для подзарядки электромобилей в Украине появятся в селе Опарипсы в Ровенской области и в Житомире.

Напомним, компания SpaceX объявила о запуске первого космического корабля с космонавтами на борту. Согласно договоренности с НАСА, старт корабля Dragon намечен на апрель 2019 года.

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