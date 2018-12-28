Новый всемирный потоп и гибель человечества: ученая вычислила дату апокалипсиса

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Предсказываемый многими астрологами и провидцами конец света наступит не так скоро, как прогнозируют некоторые оракулы. Апокалипсиса стоит ждать в 4006 году. Именно эту дату предсказал знаменитый итальянский художник Леонардо да Винчи.

Причем причиной глобальной катастрофы станет вовсе не легендарная Планета Х - Нибиру, как предсказывают многие конспирологи.

По словам специалиста по исследованию истории Ватикана Сабрины Сфорцы Галиции, на основе исследования символов и знаков на холсте "Тайная вечеря", удалось обнаружить определенный символизм.

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Исследовательница уверена, что 24 буквы латинского алфавита обозначают 24 часа в сутках, при этом она обратила внимание на акценте автора на цифре 3 – три окна, три группы апостолов и так далее.

Специалист прибегла к помощи знаков Зодиака и выяснила дату конца света. Она оказалась 21 марта 4006-го. Эксперт утверждает, что в этот день начнется Всемирный потоп, который продлится до 1 ноября того же года. Согласно прогнозу, человечество тогда погибнет, пишет blitz.bg.

Напомним, ранее астролог Влад Росс рассказал о новой дате апокалипсиса.