Будущее уже сегодня: В Швеции люди толпами вживляют под кожу заменяющие пластиковые карты чипы

Чип под кожей / GreekReporter

В Швеции в последнее время чрезвычайно стал популярен высокотехнологический тренд − люди массово вживляют чипы под кожу (для того, чтобы полностью отказаться от пластиковых карт).

Соответствующее сообщение было опубликовано на портале ТСН. По данным журналистов, на данный момент чипы-микросхемы имплантировали уже более четырех тысяч граждан Швеции.

Такие устройства может заменить любые карты - кредитные или транспортные, абонементы в спортзал и пропуска на работу. Чаще всего вживляют его между большим и указательным пальцем. А дальше руку, так же, как и обычную пластиковую карточку, прикладывают к считывателю. Чипы сейчас беспокоят микробиологов − те предупреждают, что микросхема может занести инфекцию и вызвать реакцию иммунной системы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в технике корпораций Apple и Amazon обнаружились шпионские чипы.