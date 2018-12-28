Сексолог рассказал, как добиться идеального секса в новогоднуюю ночь

Секс в новогоднуюю ночь / cosmo.com.ua

Отмечание Нового года сексом получится куда удачнее, если партнеры разделят общую ванную и прослушают приятную музыку.

Такого мнения придерживается врач-сексолог / психотерапевт Евгений Кульгавчук, сообщает портал "УралПолит".

Медик полагает, что паре обязательно нужно принимать теплую ванну с добавлением смеси молока и бананов, взбитых миксером. И в ходе совместных купаний быстро начать секс. Такая смесь позволит продлить удовольствие во время интима, а ароматный запах останется на теле надолго.

Читайте такжеУченые выяснили, чем чревато для здоровья воздержание от сексаКроме того, Кульгавчук советует включить хорошую музыку, заранее подобрав романтический плей-лист, а также добавить свечи с ванильным ароматом и заняться техниками дыхания.

"Свечи в темноте и хороший плейлист в хорошей аудиосистеме расположат друг к другу еще больше, а аромат ванили вкупе с дыхательными техниками в формате гипервентиляции поможет испытать совершенно новые ощущения полета и невесомости", – считает врач.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сети опубликовали подборку невероятных фактов о сексе.