Угроза нового апокалипсиса: ученые рассказали, что придет на смену Нибиру

Астрологи обнаружили новое небесное тело / David Reneke

Обнаруженное небесное тело 2018 VG18, которое получило название Farout, находится дальше всех из когда-либо наблюдавшихся в Солнечной системе.

Об открытии Скотта Шеппарда из Института Карнеги, Дэвида Толена из Гавайского университета и Чеда Трухильо из университета Аризоны говорится в сообщении на сайте Центра малых планет Международного астрономического союза.

Астрономы уточнили, что Farout находится на расстоянии 125-130 астрономических единиц от Солнца, что превышает дистанцию Земли по отношению к небесному светилу более, чем на два порядка. Ученые пришли к выводу, что диаметр небесного тела составляет около 500 км, что соответствует классу карликовых планет.

"Она находится так далеко от Солнца и движется так медленно, что у нас уйдут годы на вычисление ее точной орбиты. С другой стороны, она расположена в той же точке, что и прочие миры с экстремальными орбитами. Это свидетельствует о наличии гигантской планеты, "дирижирующей" их движением", — рассказал Шеппард.

Отметим, что свое открытие ученые сделали, занимаясь поисками загадочной "планеты Х" – гипотетической девятой планеты Солнечной системы, которая находится за пределами орбиты Нептуна.

По словам Шеппарда, дальнейшие наблюдения за 2018 VG18 помогут уточнить положение "планеты Х" и понять, где ее можно будет найти и увидеть с помощью телескопов.

Напомним, ранее уфологи разглядели загадочное знамение небес.