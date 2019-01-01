Судьбоносные перемены: астролог рассказал, кому 2019 год сулит успех и удачу

Павел Глоба дал новый астрологический прогноз / rabstol.net

Стремительно приближается 2019 год. Многие связывают с новым годом свои сокровенные желания и амбициозные планы. Известный астролог Павел Глоба рассказал, кому в следующем году судьба приготовила незабываемые перемены и судьбоносные свершения.

Для людей, родившихся под знаком Рака, 2019 год готовит неординарные перемены в самых неожиданных сферах жизни. По словам Павла Глоба, новый год готовит ряд проверок на прочность, что должно стать серьезным испытанием на стрессоустойчивость и способность принимать рациональные решения. Астролог советует свести к минимуму риски и резкие повороты, а также готовиться к затяжным испытаниям для того, чтобы в полной мере ощутить судьбоносные перемены.

В то же время Львам 2019-й год готовит неожиданные перемены, поэтому к ним астролог Павел Глоба рекомендует готовится заранее. Несмотря на это Львам следует помнить, что непростые удары судьбы не удастся предотвратить, однако есть все шансы смелыми действиями свести их к минимуму. Кроме того, уже весной 2019 года ситуация должна стабилизироваться, что приведет к реальным перспективам новых успехов.

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И наконец для Водолеев новый год сулит положительные перемены, что обусловлено благосклонностью Нептуна. Не в последнюю очередь это поможет решить накопившиеся проблемы, а также заняться реализацией амбициозных планов. Как говорит астролог Павел Глоба звезды предвещают Водолеям новые идеи, которые помогут им в достижении успеха. Кроме того, 2019-й год может принести позитив и в личную жизнь, которая обещает стать весьма насыщенной.

Напомним, ранее астролог Влад Росс рассказал, когда закончится война на Донбассе.