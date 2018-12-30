Астрологи рассказали, когда Украину ждет "фантастический расцвет"

Каким будет 2019 год для Украины

День рождения Украины – 24 августа 1991 года в 18:00, когда депутаты Рады приняли Акт о Независимости. Исходя из этой даты астрологи и предсказывают будущее страны.

В частности, на 2019 года Украине звезды пророчат более стабильное положение, чем в нынешнем году.

По данным экспертов, после выборов президента – апрель и май – нас ждет полное астрологическое затишье. При этом вторая половина года будет активнее, чем первая.

Читайте также"В Белом доме не поверили, что им звонят из какого-то села": как Украина обретала независимостьНа Украину в 2019 году будет оказывать большое влияние планета торговли – Меркурий. Небольшое влияние также будут оказывать воинственный Марс и ответственный Сатурн.

По словам астролога Людмилы Халанской, год будет более активным, чем предыдущий, однако особой результативности ждать не стоит. "Не будет чего-то такого, что мы запомним: "А, это было в 2019 году", – пояснила она.

Расцвет Украину ждет только с 2020 года. "Это год, когда уже наконец-то что-то двинется вперед", – заверила Халанская.

Причем пик этого расцвета прогнозируется через 5 лет. "Наши самые сильные года – 2022-й и 2025-й. Это период, когда Украина сможет показать максимально все свои ресурсы миру", – рассказывает астролог Елена Осипенко.

Читайте также"Удар в ребро": астролог назвал главных лузеров 2019 года по знаку ЗодиакаСтоит отметить, что и столичные астрологи, и мольфары из Карпат сходятся во мнении, что именно в 2019 году стартуют процессы, которые приведут к фантастическому расцвету Украины уже в ближайшие пять лет.

Как сообщалось, в Раде предложили перенести празднование Дня независимости: названа новая дата. 24 августа предлагается отмечать День восстановления независимости.

Ранее астролог рассказала, что ждет Крым. Полуостров не станет украинским, полагает эксперт.

Напомним, наследница легендарного мольфара рассказала, когда в Украине наступит мир. Особенно тяжелыми будут май и июнь 2019 года, говорит провидица.

А астролог Влад Росс на чате Главреда рассказал о новом президенте Украины, ложной дате рождения Путина, "конце света" и сюрпризах 2019 года.