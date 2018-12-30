"Путин чувствует себя не очень хорошо": астрологи рассказали, когда закончится война на Донбассе

Астрологи: когда закончится война на Донбассе / Фото: УНИАН

Война с Россией продолжится и в 2019 году. Закончить ее, скорее всего, удастся лишь в середине 2020-х годов.

"Начало процесса (окончания этой войны – ред.) начнется в 2020 году, – рассказала астролог Людмила Халанская. – более вероятно – 2024 год".

По ее словам, в середине 2020-х годов в России начнется разрушение существующей системы. Это будет не Майдан, уточнила эксперт: "У них немножечко по-другому все будет".

Читайте такжеАстролог рассказал, когда окончательно умрет СНГ и "полетят головы" Путина и ЛукашенкоВ это время тяжелые времена ждут и российского президента Владимира Путина, отметили астрологи.

"Во-первых, у него неблагоприятная Луна. Это значит его внутреннее эмоциональное состояние. Тот самый "черный лебедь", про который все так много говорят, он заложен в его карте. Это неожиданное, внезапное, неординарное событие, которое приведет к печальным последствиям для него", – заверила Халанская.

А астролог Елена Осипенко добавила: "Чувствует он себя не очень хорошо".

Ранее астрологи рассказали, когда Украину ждет "фантастический расцвет". Эксперты вычислили самые сильные года для нашей страны.

Напомним, наследница легендарного мольфара рассказала, когда в Украине наступит мир. Особенно тяжелыми будут май и июнь 2019 года, говорит провидица.

Также астролог рассказала, что ждет Крым. Полуостров не станет украинским, полагает эксперт.

Напомним, эксперты спрогнозировали, как в 2019-м санкции повлияют на Россию. По мнению специалистов, секторальные секции Запада против России будут только ужесточаться.

А астролог Влад Росс на чате Главреда рассказал о новом президенте Украины, ложной дате рождения Путина, "конце света" и сюрпризах 2019 года.