Грудь в опасности: ученые рассказали о вреде мыла, зубной пасты и шампуня

Чем зубная паста вредна / News aggregator Sem-Vosem.com

Американские ученые из Калифорнийского университета выяснили, что содержащиеся в мыле, зубной пасте и шампуне диэтилфталат и триклозан плохо влияют на половое созревание девочек.

Первый используется в ароматизаторах, а второй является антибактериальным агентом в ряде зубных паст и мыла.

Эти вещества не только приводят к преждевременному половому созреванию, но и увеличивают риск рака груди и половых органов, а также психических заболеваний, пишет ThechnoChops.

В ходе исследования было установлено, что девочек, которые сталкивались с этими веществами, начинала раньше расти грудь и идти месячные – уже в 8 лет. Хотя обычно половое созревание начинается в 11 лет.

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