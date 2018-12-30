Грудь в опасности: ученые рассказали о вреде мыла, зубной пасты и шампуня

30 декабря 2018, 13:51

Исследователи выяснили, как вещества из средств влияют на половое созревание девочек.

Зубная паста_зубная щетка_чистка зубов
Чем зубная паста вредна / News aggregator Sem-Vosem.com

Американские ученые из Калифорнийского университета выяснили, что содержащиеся в мыле, зубной пасте и шампуне диэтилфталат и триклозан плохо влияют на половое созревание девочек.

Первый используется в ароматизаторах, а второй является антибактериальным агентом в ряде зубных паст и мыла.

Эти вещества не только приводят к преждевременному половому созреванию, но и увеличивают риск рака груди и половых органов, а также психических заболеваний, пишет ThechnoChops.

В ходе исследования было установлено, что девочек, которые сталкивались с этими веществами, начинала раньше расти грудь и идти месячные – уже в 8 лет. Хотя обычно половое созревание начинается в 11 лет.

Ранее ученые обнаружили новую серьезную опасность кухонных полотенец. Ко всем опасностям, подстерегающим людей на кухне, добавилась еще одна.

Также ученые объяснили, где в холодильнике скрываются самые опасные бактерии. В частности, речь идет о холодильниках No Frost.

Напомним, врачи рассказали, чем опасен бюстгальтер для женского здоровья. Важный предмет женского гардероба, оказывается, не так безобиден и утилитарен, как считалось ранее.

Также выяснилось, чем опасны пластиковые трубочки. В частности, у медиков опасения вызывает и состав "соломинок".

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