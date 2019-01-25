"Украинский Наполеон": астролог рассказал, каким президентом будет Зеленский

25 января 2019, 06:34

Владимира Зеленского ждет большой "звездный час" именно в политике, уверен Влад Росс.

Зеленский Владимир
Владимир Зеленский / 95 квартал

25 января отмечает свой день рождения актер, шоумен Владимир Зеленский. Астролог Влад Росс в комментарии Главреду рассказал, есть ли у него шансы на президентство и чего от него ждать в случае победы.

"Судя по годовому гороскопу Владимира Зеленского, его ждет большой "звездный час". Он – та "темная лошадка", которая может все испортить другим участникам избирательной гонки – Тимошенко и Порошенко, поскольку у него есть все шансы неожиданно их "обскакать" на президентских выборах", - отметил Росс.

Читайте также"Про Крым мы забудем": астролог спрогнозировал перспективы избрания Тимошенко президентомПо словам астролога, его "звездный час" приходится как раз на март и апрель 2019 года.

"Это значит, что у Зеленского, с точки зрения звезд, есть большие шансы на победу. Если, конечно, результаты не подтасуют… Как известно, "не важно, кто выиграет – важно, как посчитают". Если анализировать и сравнивать расклады в гороскопах основных потенциальных кандидатов в президенты, именно Зеленский должен победить на президентских выборах в Украине", - заявил эксперт.

Кроме того, в гороскопе Зеленского есть "королевский аспект" или "королевская комбинация", отметил астролог.

"Он – человек-реформатор. Родился под знаком Водолея, что говорит о его способности осуществить серьезные трансформации и реформы, и даже уничтожить олигархат", - считает Росс.

Астролог предупредил, что в ходе избирательной кампании возможна волна антипиара против Зеленского.

"Ему будут вспоминать какие-то прошлые поступки или распускать слухи. Однако из-за "звездного часа" в его гороскопе все эта антикампания, направленная против него, не будет иметь никакого влияния на народ", - добавил он.

Читайте такжеКрым будет кровоточить, его ждет "война креста и полумесяца" – астрологПо словам Росса, планеты будут всячески способствовать тому, чтобы он, имея "королевскую комбинацию" в гороскопе, занял "королевский трон" в Украине.

"Владимира Зеленского ждет большой "звездный час". Пускай теперь он только его реализует, поскольку звезды, как известно, склоняют, но не обязывают", - отметил эксперт.

Влад Росс также рассказал, каким президентом для Украины может стать Зеленский,

"Несмотря на все эти разговоры, что, мол, "он – артист, комик, куда ему в президенты", у него в Доме Власти находится соединение Луны и Сатурна и Марс. А это – гороскоп политика. Глядя на его гороскоп, я просто вижу Наполеона – того, который в начале ХIХ века осуществил массу полезных для страны реформ во Франции. Таким же будет и "наш Наполеон": совершит массу преобразований и реформ. Его сильная черта состоит в том, что он очень быстро и легко обучается, как и любой Водолей, потому он сумеет очень скоро, буквально за несколько месяцев, наладить ситуацию в стране", - резюмировал астролог.

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