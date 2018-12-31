Эпоха Водолея со взрывами и скачками: астролог рассказал, что ждет Украину в 2019 году

Что ждет Украину в 2019 году

Астролог Влад Росс во время чата на Главреде дал свой прогноз для Украины на 2019 год.

Он прогнозирует, что к власти в Украине придут совершенно новые лидеры.

"Поскольку Уран входит в зодиакальный знак Тельца с 8 марта, он будет переворачивать ситуацию в нашей стране. Ведь Украина генетически связана именно с этим знаком Зодиака – Тельцом. В таком положении Уран будет находиться в последующие семь лет. Это значит, что власть получат абсолютно новые люди, новые лидеры", – пояснил астролог.

Он допускает, что президентом Украины станет человек, рожденный под знаком Водолея (а мы живем в Эпоху Водолея), и с этого момента начнется большой-большой скачок роста и развития нашей страны.

"В этом случае мы сами не заметим, как через семь лет очутимся в Евросоюзе; нам могут даже предложить вступить туда: "А не хотите ли вступить в наше сообщество?". В Эпоху Водолея президент, рожденный под знаком Водолея – это было бы неплохо", – считает эксперт.

Сложные ситуации в Украине возможны в первой декаде июля, прогнозирует астролог: "Опасаюсь, чтобы в эти дни не случилось какого-то очередного взрыва на одном из заводов или химических предприятий, потому что высока вероятность взрывоопасных ситуаций".

Также у него вызывает беспокойство вторая декада июля и первая декада августа: в этот период возможны самого разного плана потрясения.

"Но так как Свинья – это мирное животное, возможности каких-то более активных боевых действий на Донбассе я не вижу. В 2019 году на востоке страны ничего не изменится, все будет оставаться примерно так же, как и сейчас – вялотекущий процесс. Раньше 2020 года я не прогнозирую окончания конфликта на Донбассе", – резюмировал Росс.

Известный астролог Павел Глоба составил новый гороскоп, в котором спрогнозировал ряду знаков Зодиака в наступающем 2019 году успех и удачу в большинстве начинаний.

А астролог Влад Росс рассказал Главреду, что волна финансового кризиса в конце 2019 года практически неотвратима.

По словам астролога, безусловными счастливчиками 2019 года станут Стрельцы, Львы и Овны. Перед ними откроются действительно большие возможности, особенно у Стрельцов. Львы будут просто везунчиками, а у Овнов весь год будет сохраняться довольно благоприятная ситуация.

Аутсайдерам года также следует быть готовыми к грядущим испытаниям. Так, много придется понервничать в 2019 году Девам и Рыбам. Козерогов и Раков тоже ждет не самая сладкая жизнь. Плюс Близнецы – они тоже будут не в фаворе.

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Напомним, наследница легендарного мольфара рассказала, когда в Украине наступит мир. Особенно тяжелыми будут май и июнь 2019 года, говорит провидица.

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