Эпоха Водолея со взрывами и скачками: астролог рассказал, что ждет Украину в 2019 году

31 декабря 2018, 10:56

Он допускает, что президентом Украины станет человек, рожденный под знаком Водолея.

Украина, Майдан, крах
Что ждет Украину в 2019 году

Астролог Влад Росс во время чата на Главреде дал свой прогноз для Украины на 2019 год.

Он прогнозирует, что к власти в Украине придут совершенно новые лидеры.

"Поскольку Уран входит в зодиакальный знак Тельца с 8 марта, он будет переворачивать ситуацию в нашей стране. Ведь Украина генетически связана именно с этим знаком Зодиака – Тельцом. В таком положении Уран будет находиться в последующие семь лет. Это значит, что власть получат абсолютно новые люди, новые лидеры", – пояснил астролог.

Он допускает, что президентом Украины станет человек, рожденный под знаком Водолея (а мы живем в Эпоху Водолея), и с этого момента начнется большой-большой скачок роста и развития нашей страны.

"В этом случае мы сами не заметим, как через семь лет очутимся в Евросоюзе; нам могут даже предложить вступить туда: "А не хотите ли вступить в наше сообщество?". В Эпоху Водолея президент, рожденный под знаком Водолея – это было бы неплохо", – считает эксперт.

Сложные ситуации в Украине возможны в первой декаде июля, прогнозирует астролог: "Опасаюсь, чтобы в эти дни не случилось какого-то очередного взрыва на одном из заводов или химических предприятий, потому что высока вероятность взрывоопасных ситуаций".

Также у него вызывает беспокойство вторая декада июля и первая декада августа: в этот период возможны самого разного плана потрясения.

"Но так как Свинья – это мирное животное, возможности каких-то более активных боевых действий на Донбассе я не вижу. В 2019 году на востоке страны ничего не изменится, все будет оставаться примерно так же, как и сейчас – вялотекущий процесс. Раньше 2020 года я не прогнозирую окончания конфликта на Донбассе", – резюмировал Росс.

Известный астролог Павел Глоба составил новый гороскоп, в котором спрогнозировал ряду знаков Зодиака в наступающем 2019 году успех и удачу в большинстве начинаний.

А астролог Влад Росс рассказал Главреду, что волна финансового кризиса в конце 2019 года практически неотвратима. 

По словам астролога, безусловными счастливчиками 2019 года станут Стрельцы, Львы и Овны. Перед ними откроются действительно большие возможности, особенно у Стрельцов. Львы будут просто везунчиками, а у Овнов весь год будет сохраняться довольно благоприятная ситуация.

Аутсайдерам года также следует быть готовыми к грядущим испытаниям. Так, много придется понервничать в 2019 году Девам и Рыбам. Козерогов и Раков тоже ждет не самая сладкая жизнь. Плюс Близнецы – они тоже будут не в фаворе.

Также астрологи рассказали, когда Украину ждет "фантастический расцвет". Эксперты вычислили самые сильные года для нашей страны.

Ранее астролог рассказала, что ждет Крым. Полуостров не станет украинским, полагает эксперт.

Также астрологи рассказали, когда закончится война на Донбассе. Эксперты вычислили, когда в России начнется разрушение существующей системы.

Напомним, наследница легендарного мольфара рассказала, когда в Украине наступит мир. Особенно тяжелыми будут май и июнь 2019 года, говорит провидица.

Кроме того, известная ясновидящая сказала, в каком году Украина должна расцветать. По словам собеседницы, проблемы в украинском государстве должны продолжаться на протяжении семи лет.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Украина президентские выборы гороскоп война на Донбассе астрология Влад Росс
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
10:56
Эпоха Водолея со взрывами и скачками: астролог рассказал, что ждет Украину в 2019 году
10:48
Девушка дня Instagram: голубоглазая красотка Анастасия Дабижа Фото
10:25
Режим ЧС и выжившие: новые подробности обрушения подъезда в Магнитогорске Фото Видео
09:55
Политолог объяснил, как по России ударил "уход" Украины Видео
09:30
Психологи рассказали, как справиться с предновогодней депрессией Видео
09:00
"Больше осадков, сильнее ветер": синоптик предупредила об изменении погоды в Киеве Видео
08:44
Выборы-2019 решат главный вопрос Украины мнение
08:30
Политолог спрогнозировал, кто надругается над Путиным Видео
08:20
"Почти все — советское": волонтер рассказал о вооружении ВСУ Видео
08:00
В Магнитогорске обрушился подъезд многоэтажки, есть жертвы Фото Видео
07:37
Прикольные поздравления с Новым годом для взрослых и детей и открытки с Новым годом Свиньи Фото
07:30
В Украине началась президентская избирательная кампания: все, что нужно знать о выборах-2019 Видео
07:11
В Беларуси все будет Москва мнение
06:52
От наряда и бомбезных салатов до гороскопа: как встретить Новый год 2019 правильно Фото Видео
06:50
Салат оливье: лучшие рецепты на Новый год Видео
06:33
Астролог назвал главного везунчика в любовных делах в 2019-м по знаку Зодиака Видео
05:49
Волшебство под бой курантов: как правильно загадать желание на Новый год 2019 Видео
05:12
Украинки-военные презентовали красочный календарь на 2019 год Фото Видео
04:47
Волонтер назвал причину введения в Украине военного положения Видео
04:05
Дипломат сказал, что ускорит наступление мира в Украине Видео
03:41
Каменских, Кардашьян, Седокова: пикантные фото звезд, которые оголились в 2018 году Фото
02:23
"Cжечь себя и тела": в России мать убила двух своих детей Видео
01:38
"По ней плачет Голливуд": астролог оценил амбиции Тодоренко, и ее совместимость с Топаловым
01:20
В Мариуполе чиновник посоветовал учителю музыки "торговать сигаретами" Видео
00:58
Названы самые популярные песни на украинских радиостанция в 2018 году Видео
00:36
"Олигархи используют": политолог рассказал о риске для вероятных кандидатов Зеленского и Вакарчука Видео
00:11
В архивах КГБ Латвии выявили имя женщины-агента из РПЦ
30 декабря, воскресенье
23:45
В Австрии упомянули об отмене санкций против России из-за оккупации Донбасса
23:19
Семьи пленных украинских моряков получили денежную помощь
22:53
"Мы никогда не были братскими народами": российский актер сделал гневное заявление по Крыму Видео
22:30
Санта с голым торсом: Джаред Лето показал пикантное фото
22:01
"Просто, бл*дь, пятно": в предвыборном ролике украинской политпартии закрасили государственный флаг Видео
21:27
В Минобороны показали зрелищный дебютный полет вертолета Ка-226 Видео
20:59
"Полвареника с утра разобрали": украинцы едва не разнесли магазины в преддверии Нового года Видео
20:28
Писатель показал, как сейчас выглядит донецкий аэропорт: опубликованы фото Видео
20:04
"Не имеет значения": Епифаний рассказал о наказании от Москвы для перешедших в ПЦУ
19:53
На Прикарпатье упал крупный метеорит, опубликовано видео Фото Видео
19:31
Любовница Петросяна пожаловалась на агрессию и ревность Степаненко
19:17
Битва Нового года: как помирить кота с елкой Видео
18:54
Под Тернополем на новогоднем утреннике умерла шестиклассница
18:29
Брежнева стала персоной нон грата на российском телеканале
18:21
Еще один приход УПЦ МП присоединился к "настоящей украинской церкви" Видео
18:13
"Такие страны всегда разваливаются": астролог рассказал, какие регионы России отойдут Украине Видео
17:49
Гангстерские разборки в центре Ивано-Франковска: появилось фото с места убийства местного авторитета Фото
17:32
Закуски на Новый год-2019: элементарные рецепты холодца Видео
17:13
"Престарело-ватная кобылка": в сети обсуждают новое "дивное" шоу Лорак Видео
16:49
"Нерешительный Запад": эксперт объяснил, что заставило мир отреагировать на вторжение РФ в Украину Видео
16:33
Актриса шоу рассказала о распаде "Уральских пельменей"
16:12
"Россияне как животные перед землетрясением": Соловей рассказал, когда начнется революция в России Видео
15:36
Известная ясновидящая сказала, в каком году Украина должна расцветать Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять