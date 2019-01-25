Новая любовь и семья: астролог составил гороскоп для Тины Кароль

Тина Кароль / https://www.instagram.com/tina_karol/

Певица Тина Кароль 25 января отмечает свое 34-летие. Астролог Влад Росс рассказал, что ждет певицу.

"Ее годовой гороскоп говорит о том, что в 2019 году ее ждут большие и важные перемены в личной жизни", - отметил он.

По его словам, весь год Тину Кароль будут больше занимать не сцена и творчество (они отойдут временно на второй план), а семейные дела, личная жизнь, любовь.

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Что же касается гастрольной деятельности в 2019 году, то, по словам Росса, она не будет активной – частых поездок в ее гороскопе не видно.

"Ее мысли и сердце будет занято семейным очагом", - резюмировал он.

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