Успех гарантирован: астролог составил гороскоп для Оли Поляковой

17 января 2019, 06:33

У певицы крайне благоприятное расположение звезд в гороскопе, позволяющее ей выходить из любых, даже самых сложных, жизненных ситуаций, отмечает астролог.

Оля Полякова
У Оли Поляковой прекрасный гороскоп / instagram.com/polyakovamusic

Астролог Влад Росс в день рождение Оли Поляковой - 17 января, составил гороскоп певицы.

"В ее гороскопе есть магический Парус. А это такой аспект между планетами, который ее выносит наверх из любых жизненных ситуаций, даже самых сложных. Узлом этой конфигурации звезд является соединение Юпитера (планеты большого счастья, которая сулит протекцию и успех) и Нептуна (планета, отвечающая за музыку, сцену, фантазию)", - отметил Росс в комментарии Главреду.

Читайте такжеГороскоп 2019 на любой вкус: что сулят каждому из нас Свинья и Парящий ОрелПо словам астролога, успеха в артистической карьере Полякова добилась сама, собственным трудом.

"Не имея таких звезд в гороскопе, Полякова бы не была настолько популярной. Это – ее заслуга, и лишь отчасти – это результат поддержки со стороны супруга", - сказал он.

Однако, Росс считает, что дальше Украины слава Поляковой не пойдет.

"В ее гороскопе Луна (отвечающая за популярность) находится в зодиакальном знаке Рака (указывает на прочную взаимосвязь с родиной), поэтому певица может быть известна и востребована только в той стране, где она родилась", - добавил эксперт.

Оля Полякова будет стабильно востребована в Украине, уверен астролог.

"Ей не грозят ниспровержение или неудачи. Все у нее в жизни будет ровно, стабильно. Особых изменений в творческой деятельности Поляковой ни в худшую, ни в лучшую сторону звезды не сулят", - резюмировал он.  

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