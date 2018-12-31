Не так как всегда: астрологи предупредили об особом требовании к новогодним пожеланиям 2019

Как напророчить себе добро и счастье в 2019 году / 1zoom.ru

Обычно, чтобы правильно загадать желание на Новый год 2019, делать это принято ровно в полночь – пока часы 12 бьют.

Однако для 2019 года звезды сделали исключение. Астролог Ира Кристер предупредила: если хотите, чтобы новогоднее пожелание осуществилось быстрее, придется немного выждать. Лучшее время для новогодних желаний – это 05:20 по киевскому времени – момент перехода Марса в Овен. Это момент серьезного перераспределения энергоинформационного пространства.

Читайте такжеОт наряда и бомбезных салатов до гороскопа: как встретить Новый год 2019 правильноК тому же в этот период усилятся экстрасенсорные способности людей, так что есть шанс напророчить себе нечто судьбоносное.

При этом астрологи предупреждают: чтобы желание пошло на пользу и привнесло в жизнь человека позитив и добро – нужно, чтобы в момент загадывания им желания он ощущал гармонию с самим собой и миром. Необходимо избегать негатива в мыслях и взаимодействии с окружающими.

Также не стоит желать себе чего-то авантюрного и связанного с повышенным адреналином.

Главред также узнал, как как загадать желание на Новый год на парня (читайте об этом в нашем материале В шутку и всерьез: странные новогодние приметы и серьезные приметы на Новый год на здоровье и деньги).