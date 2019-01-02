"Голь на выдумку хитра": футуролог назвал преимущества украинцев

Украинцы всегда находят миллион способов выжить и привыкли к бесконечным кризисам, полагает футуролог

Футуролог Алексей Толкачев считает, что граждане Украины имею несколько преимуществ — всегда находят миллион способов выжить и привыкли к бесконечным кризисам.

Украинцы не могут делать долгосрочные прогнозы, у многих горизонт будущего — это месяц-полтора или "дожить до конца года", рассказал эксперт Обозревателю.

По словам собеседника, граждане украинского государства привыкли находиться на грани, и их это не пугает.

"Мы понимаем, что голь на выдумку хитра, мы все равно что-то найдем, мы все равно что-то придумаем, все равно как-то раскорячимся и будем жить дальше... Мы не можем прогнозировать на год, на два, на пять, на десять...", — заявил футуролог.

Ранее Алексей Толкачев спрогнозировал, что уже скоро население Украины разделится на несколько каст, некоторые граждане нашей страны станут невероятно прогрессивными, будут пытаться хватать все самое новое и жить в будущем.