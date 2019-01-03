Психолог назвала риск длинных выходных

Из-за длинных выходных может возникнуть депрессия, предупредила психолог / Александр Ваганов, photosight.ru

Психолог Елена Рыхальская сообщила, что длинные выходные могут провоцировать депрессию.

Если отдых длится больше одного дня, он начинает в большей или меньшей степени разрушать человека, рассказала эксперт Обозревателю.

Собеседница подчеркнула, что на один день без вреда для психики человек может позволить себе буквально все.

"Но если это больше одного дня, то организм сначала начинает паниковать, в какую сторону ему двигаться — опять лежать на диване или группироваться и идти на работу?" — добавила она.

По словам психолога, очень разумно придумано, что в первый день нового года — 1 января — люди еще регрессируют (двигаются назад), а 2-го группируются и идут на работу. "Но у нас есть ряд людей, которые этого не делают до 8-9 января", — отметила эксперт.

Рыхальская подчеркнула, что всякая затянувшаяся регрессия негативно влияет на психику, человек становится склонным к депрессии. "Человека уже ничего не радует, в том числе самые примитивные моменты — еда, питье, секс. Но при этом у него не хватает ресурсов для адаптации", — заявила она.

"Эндорфины, дофамины и еще ряд гормонов не вырабатываются, потому что вы их уже съели в новогоднюю ночь. Нужно подождать недельку, чтобы вы вошли в нормальное состояние своего сознания, чтобы психика заработала в позитивном аспекте", — сказала собеседница.

"Мы расходуем всю свою энергию, которую организм распланировал на ближайшую неделю или месяц. Чем больше вы ее расходуете, тем больше и глубже будет ваша депрессия в последние дни", — предупредила эксперт.

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"Я бы посоветовала на второй-третий день Нового года поработать — сделать уборку, перебрать вещи. Психологические зажимы снимаются на уровне физиологии. Если вы не хотите убирать — пойдите в бассейн поплавайте, займитесь спортом", — сказала Рыхальская.

Ранее сообщалось, что зимой из-за малого количества солнечного света, перепадов температуры, давления, разных заболеваний людям грозит депрессия, признаками которой, в частности, являются плохое настроение, усталость и раздражительность.

Психолог Вера Романова говорила, что зимнюю хандру помогут побороть физическая активность, прогулки на свежем воздухе в солнечный день и общение с друзьями.