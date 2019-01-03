Диетолог подробно объяснила, как не поправиться после застолья

3 января 2019, 04:32

Она дала несколько простых, но действенных советов.

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Как не набрать вес после застолья / 1zoom.ru

Диетолог Светлана Фус объяснила, как не поправиться за праздничным столом.

В своем блоге на ТСН она дала несколько простых, но действенных советов.

1. Не садиться за стол голодным – при чувстве голода перекусывайте по чуть-чуть чем-то невредным (морковкой, к примеру).

2. При длительном праздновании между приемами пищи вставайте из-за стола и двигайтесь.

3. Выбирайте нежирные сорта мяса: они долго перевариваются и хорошо насыщают.

Читайте такжеАлкоголь и застолье: ученые разбили еще один миф4. Составляя свою порцию, следите, чтобы соотношение мяса или рыбы к овощам было 1:2.

5. Отдавайте предпочтение качеству блюд, а не количеству: запеченная в фольге рыба полезнее селедки под шубой, а крабовые палочки вреднее салата с креветками.

6. Ешьте медленно, смакуя – насыщение от порции приходит только через 15-20 минут.

7. Пейте больше воды в перерывах между приемами пищи – но не сладкие напитки.

8. Алкоголь – это лишние калории и "тормоз" для чувства сытости. Самый разумный вариант тут – сухие вина;

9. Сладкие десерты лучше всего употреблять на завтрак.

Напомним, ночное переедание чревато не только несколькими лишними килограммами на талии, но обострением многих болезней, предупредила врач-диетолог Наталья Самойленко. Она напомнила, что, по подсчетам, средний украинец в новогоднюю ночь употребляет около 3000-3500 калорий: "Это трехдневная наша норма за одну ночь".

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