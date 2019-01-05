"Ждите кардинальных перемен": астролог рассказала, кому солнечное затмение сулит удачу

5 января 2019, 05:54

Затмение будет в соединении с яркой звездой Вега, связанной с магической осью.

Солнечное затмение в Берлине
6 января ожидается солнечное затмение / Reuters

В воскресенье рано утром, 6 января, в 03:41 по киевскому времени, произойдет солнечное затмение.

Астрономическое явление произойдёт в знаке Козерога, в этом же знаке будут Меркурий, Плутон и Сатурн, пишет астролог Елена Уманец.

Она отмечает, что затмение будет в соединении с яркой звездой Вега, связанной с магической осью.

"С этой осью связан фактор Чуда, а произошедшие события могут изменить судьбу и отдельного человека, и коллектива, и государства.

Важно помнить, что в солнечное затмение закладывается новая программа, которая будет реализована в течении от месяца-трёх до полугода.

У людей, которых оно затрагивает чувствительные точки гороскопа - 9 -18 лет (это те у кого личные планеты либо важные точки натальной карты Асц, Дсц, Мс находятся в знаках Козерог, Рак, Весы и Овен) ждите кардинальных перемен в течении 2019", - подчеркнула Уманец в Facebook.

Она обратила внимание на события 2000-2001 и 2010-2011 годов и предложила наблюдать за новым кармическим витком в сферах тех событий.

"Время заняться формированием будущего и корректировкой прошлого. Вега мощная звезда. Она дарит возможность изменить свою судьбу, сулит удачу. Кому-то подарит возможность сделать научные открытия и вдохновит на изобретения. Кому-то подарит счастье в пути, в путешествии", - заметила астролог.

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Она пояснила, что так как затмения происходят на оси Рак-Козерог, надо балансировать и подумать о профессиональной реализации, работе, а также о семье, родителях: "Кому-то затмение подскажет, что время стать родителем - решиться и взять на себя такую ответственность. Всем семейным людям важно уделить внимание своей половинке, семье и деткам. Кто-то получит новую должность, повышение. И из-за расширения обязательств надо будет взять на себя больше ответственности. Преобразования в структуре Власти ждут всех нас".

Уманец уверяет, что важно в период с 3 по 10.01 особенно не конфликтовать.

"Меркурий в квадрате к Марсу - в этот момент оппонент в карман за словом не полезет. Резкие высказывания, Раздражение и словесные войны могут быть. Дышите, слушайте музыку и держите своё внутреннее состояние в балансе и гармонии", - посоветовала она.

Она также дала ряд рекомендаций для подготовки к затмению. Для этого важно чётко и лаконично формулировать свои цели и записать их, чтобы 6.01 держать их мыслеобраз, полезно упорядочивание своего пространства и дома и на работе, в этот период очень продуктивны техники самотрансформации: работа с дыханием и йога. Кроме того, не лишним станет добровольное самоограничение в пище, либо в удовольствиях, медитации, закаливание, проявить заботу, милосердие и помощь нуждающимся.

"Просто помните, что в период коридора затмений (сейчас и до 28 января), небо открыто и наш образ который видят оттуда, с небес Высшие силы запоминают надолго) Творите свою жизнь из сердца с добром, любовью и со смыслом", - добавила Уманец.

Напомним, в 2018 году жители Земли наблюдали лунное затмение, "голубую Луну" и Суперлуние.

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