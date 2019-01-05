Ученые выяснили, как остановить развитие опасного подвида рака

Лечение меланомы / Medic

Австралии ученые разработали прототип нового лекарства, способного останавливать развитие меланомы - рака кожи.

Как сообщают западные специализированные СМИ, ученые из Университета Квинсленда обнаружили стволовые клетки, которые образуют кровеносные сосуды в новообразованиях. Именно на борьбу с ними и направлен новый препарат.

По словам руководителя проекта, профессора Киараша Хосротехрани, прототип лекарства подходит и для замедления роста стволовых клеток / эффективной остановки развития метастаз меланомы.

"Наша задача обеспечить защитой тех пациентов, опухоль у которых уже была удалена хирургическим путем. Нужно остановить саму возможность появления метастаз, и, если мы сможем это сделать, мы, вероятно, сможем обеспечить стойкую ремиссию в долгосрочной перспективе", - отметил ученый.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые из США создали универсальную вакцину от рака.