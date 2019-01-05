Революционное солнечное затмение января: как избежать опасности и влияние на каждый знак Зодиака

Как справиться с влиянием солнечного затмения / Reuters

Первое солнечное затмение в этом году выпало на 6 января 2019 года.

Однако наиболее сильное влияние на самочувствие и судьбы людей оно начинает оказывать за стуки до своего начала – и еще неделю после.

Оно совпадает с новолунием – а, значит, человек в этот период может "запрограммировать" свою жизнь не на месяц (как при обычном новолунии), а на весь год вперед.

В то же время астрологи отмечают, что солнечное затмение 6 января-2019 будет крайне опасным – как для людей, так и для стран в целом.

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Солнечное затмение в январе 2019: когда и во сколько

Солнечное Затмение начнется в 03:34 по киевскому времени 6 января, то есть в это воскресенье. В 05:26 оно достигнет своего максимума, а в 07:48 само затмение завершится.

А вот его последствия люди будут расхлебывать еще долго, предупредили астрологи.

Солнечное затмение в январе 2019: где будет видно

Солнечное затмение 6 января будет видно жителям Дальнего Востока России (кроме северных и северо-западных районов), северо-восточной Азии (в том числе Японии, Северной и Южной Кореи и востока Китая), северной части Тихого океана и крайнего юго-запада Аляски, а также востока Монголии.

Солнечное затмение 6 января 2019: в каком знаке произойдет

Солнечное затмение 6 января пройдет в знаке Козерога, в этом же знаке будут Меркурий, Плутон и Сатурн.

"Непростая позиция. Можно сказать – революционная. Все три планеты имеют отношение к власти. Аллегорически это выглядит так:

Солнце в данной комбинации может символизировать саму власть, Сатурн – ее удержание, а Плутон – желание ее смены, страсть разрушить старый режим.

Какая тенденция выиграет (а главное – где), узнаем в ближайшее время. Мы делаем ставку на Плутон", – отметили эксперты Telegram-канала Сухарева башня.

Солнечное затмение 6 января 2019: влияние

В плане здоровья необходимо особое внимание уделить опорно-двигательной системе, позвоночнику и костям, а также гормональной системе и желудку. Подробнее читайте в нашем материале "Деструктивные тенденции в карме стран и людей": как пережить солнечное затмение 6 января без потерь.

Во время солнечного затмения стоит принять душ или ванну, мыслить позитивно и вообще встретить день солнечного затмения в приподнятом настроении. "Также очень важно определить и записать свои цели на ближайший период, чтобы заложить собственную программу самореализации на ближайшие полгода, ведь следующий коридор затмений между солнечным и лунным состоится уже только в июле 2019 года", – рассказала викканская жрица Елена Кузьмич. Подробнее читайте в нашем материале Стало известно, как правильно себя вести в солнечное затмение 6 января.

Солнечное затмение 6 января 2019: влияние на знаки Зодиака

Наиболее сильное влияние это солнечное затмение окажет на Раков, Козерогов, Весы и Овнов. Их ждут кардинальные перемены, причем в течении всего 2019 года.

Читайте такжеГороскоп 2019 на любой вкус: что сулят каждому из нас Свинья и Парящий Орел"Кому-то затмение подскажет, что время стать родителем – решиться и взять на себя такую ответственность. Всем семейным людям важно уделить внимание своей половинке, семье и деткам. Кто-то получит новую должность, повышение. И из-за расширения обязательств надо будет взять на себя больше ответственности. Преобразования в структуре Власти ждут всех нас", – пояснила астролог Елена Уманец.

Подробнее читайте в нашем материале "Ждите кардинальных перемен": астролог рассказала, кому солнечное затмение сулит удачу.

Овен. Кардинальные перемены, которые уже упоминались, касаются карьеры – но придется поднапрячься.

Телец. Перемены потребуют гибкости и новых знаний. Самое время учиться чему-то новому и заводить новые знакомства.

Близнецы. Солнечное затмение 6 января "ударит" по эмоциям и финансам. В обоих случаях нужно держать себя в узде и просто "переплыть" этот период.

Рак. Перемены коснуться личной жизни: придется выбирать между индивидуальностью и партнерством.

Лев. Стоит внимательно следить за своим здоровьем, а заодно упорядочить быт и рабочие моменты. Возможно переосмысление жизненных ориентиров: кто-то свернет в сторону работы, а кто-то к дому.

Дева. Солнечное затмение 6 января повлияет на любовную сферу. Им будет очень важно внимание со стороны семьи и любимых людей – не бойтесь попросить о нем. Также это будет время творчества.

Весы. Их поджидают перемены в домашних делах. Семейные вопросы выходят на первый план.

Скорпион. Не стоит избегать новых знакомств и бояться быть в центре внимания – сейчас закладывается хороший фундамент на весь год.

Стрелец. На первый план выйдут финансовые вопросы. При этом важно планировать траты осознанно, а не под влиянием момента, четкая понимая зачем и на что вы выделяете деньги.

Козерог. Многим захочется покрасоваться – однако стоит вести себя скромнее. Вместо шумного общения лучше заняться тихим самоанализом.

Водолей. Эмоции попрут наружу – не стоит их сдерживать, просто делать это лучше наедине с собой.

Рыбы. Стоит задуматься о своей роли в семье и коллективе: достаточно ли вас ценят и что вы можете сделать, чтобы улучшить свое положение.

Солнечное затмение 6 января и Томос для Украины

"Затмение может себя проявить не только в политической сфере, но и религиозной: Стрелец – главное место событий – как раз курирует религию. Вероятно, мы увидим обострение противостояния РПЦ с получившей независимость украинской церковью и Константинопольским патриархатом", – пишет Telegram-канал Сухарева башня.

Читайте также"Великое событие": после письма Кирилла Варфоломей сделал важное заявление по томосу для ПЦУА астролог Влад Росс в эксклюзивном комментарии Главреду подчеркнул, что получение Томоса для ПЦУ 6 января – просто неотвратимо.

"Как известно, как раз на 6 января – день солнечного затмения – запланировано вручение Томоса об автокефалии Православной церкви Украины. С одной стороны, лучше было бы этого не делать именно в день затмения. А с другой – все, что происходит в затмение, кармически неотвратимо. Потому получение Томоса украинской церковью является кармически неотвратимым событием. Потому об этом переживать не стоит", – заверил Росс.

И добавил: "Когда же мы принимаем в день затмения какое-либо решение, которое касается лично нас, то мы обрушиваем на себя карму. Мы должны понимать свою ответственность – мы неизбежно будем расплачиваться за принятые в солнечное затмение решения.

Исходя из этого, наш новоизбранный митрополит Эпифаний будет кармически ответственным за все те событие, которые повлечет за собой получение Томоса в этот день.

За ним незримо будет всегда наблюдать око Бога, Небо – и за любой отход в сторону от избранного курса неизбежно последует "расстрел на месте".