Медики рассказали, почему люди зверски устают по утрам

5 января 2019, 10:29

Оказывается, люди чувствуют себя усталыми и "разбитыми" в утренние часы далеко не просто так.

Усталость, врач
Усталость. Иллюстративное фото / Хроника.инфо

Группа медиков из США сумела после долгих исследований обнаружить причину, по которой люди по утрам чувствуют себя усталыми.

Как сообщают американские специализированные СМИ, в первую очередь ощущение усталости после ночного сна вызывает искусственное освещение. Многие добровольцы, участвующие в эксперименте, в ранние часы чувствовали себя гораздо менее энергичными и бодрыми, чем перед сном. 

Читайте такжеУченые назвали причину развития целого букета хронических заболеванийМедики полагают, что после того, как вечером люди включают дополнительные осветительные приборы для развлечения или работы, сразу происходит сбой естественных биоритмов. 

Далее нарушается выработка гормона мелатонина, который вызывает чувство усталости по утрам. Для того, чтобы решить эту проблему, врачи рекомендовали гораздо чаще бывать на свежем воздухе и заниматься спортом. 

Напомним, ранее ученые рассказали, почему у людей возникает хроническая усталость, а психолог объяснил, отчего на самом деле устают на работе. 

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