Ученые рассказали, чем именно полезен секс с похмелья

Секс и похмелье. Иллюстративное фото / freepik.com

Занятие сексом в утренние часы вполне способны спасти организм мужчин от последствий алкогольных возлияний накануне.

К такому выводу пришли ученые из Бразилии после долгих исследований, в которых принимали участие 220 пар. Всех их просили употреблять спиртное, а утром, с похмелья, заниматься сексом.

Оказалось, что после утреннего секса мужчины не менее часа чувствовали себя гораздо лучше, чем до. Ученые объясняют такое положение вещей двумя факторами. Во-первых, во время секса вырабатывается большое количество "гормона счатья" - эндорфина. Во-вторых, для выведения алкогольных токсинов организму нужен кислород, который легче всего получить во время тренировки, которой секс, в принципе, и является.

Напомним, ранее врач рассказал, как пережить новогодние праздники и не страдать от похмелья.