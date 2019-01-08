Эксперты рассказали, что в 2019-м станет модным в сексе

Хороший секс / Mondanite

Западные эксперты и медики-сексологи дали прогноз, по поводу того, какие тенденции в сфере интимной жизни людей будут главенствовать в 2019-м.

Такое сообщение опубликовал британский таблоид Mirror. Эксперты уверены, что до конца года резко возрастет количество желающих приобрести новейшие секс-куклы, которых постепенно все труднее и труднее отличить от людей.

Читайте такжеВ Новой Зеландии порноактриса "превратила" себя в куклу из секс-шопа: фотоЕстественно, что компании-производители не стоят в стороне и пытаются насытить рынок соответствующими роботами. Также эксперты полагают, что именно в 2019-м стартует революция искусственного интеллекта на рынке секс-кукол. Постепенно каждый клиент с легкостью сможет подстроить их под свои нужды.

Далее, используя биометрические данные, секс-куклы с искусственным интеллектом смогут с легкостью узнавать, что любит их хозяин, неожиданным образом реагируя на его действия - вплоть до возможности выкрикивать во время интима матерные ругательства.

Напомним, ранее стало известно, чем опасны для людей секс-роботы.