Нибиру рядом: Сеть напугало видео с "планетой-убийцей"

В Сети снова говорят о Нибиру / Daily Express

Многие провидцы и конспирологи в ушедшем 2018 году предсказывали масштабную катастрофу и даже апокалипсис.

На сегодня звучат пророчества о том, что как раз в 2019-м Земля не выживет, а многие настаивают: планету уничтожит Нибиру.

Свидетельства о том, что опасная планета близко все чаще появляются в Сети. Публикуются доказательства существования загадочной планеты Х.

Недавно жителям Индонезии удалось запечатлеть на видео, как из дыма появился огненный шар, превратившийся в яркий и объемный луч.

Уфологи выдвинули теорию о том, что в небе над Сулавеси удалось поймать на камеру мистическую Нибиру.

Все это говорит о том, что планета смерти держит Землю в поле своего зрения и от коварных планов отступать не собирается, отмечают фаталисты в Сети.

Напомним, ранее уфологи разглядели загадочное знамение небес.