Ученые придумали новый способ быстрой диагностики рака

Ученые. Иллюстративное фото / http://24.kz

Сотрудники Гарвардской медицинской школы (США) и ученые из Университета имени Бар-Илана (Израиль) обнаружили в организме человека механизм, напрямую связанный с активацией иммунной системы.

Соответствующее сообщение было опубликовано на специализированном портале Medicalxpress. Согласно обнародованным данным, такой механизм позволяет защитным клеткам иммунной системы куда эффективнее обнаруживать и уничтожать раковые клетки.

Медики сперва тщательно изучили процесс, запускающий маркировку вирусоподобных генов в клетках. Когда же исследователи начали подавлять данный механизм, то иммунная система немедленно начала активно бороться с раковыми клетками, особенно при раке легких и меланоме (раке кожи).

Напомним, ранее ученые выяснили, как остановить развитие опасного подвида рака.