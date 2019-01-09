След Нибиру: опубликованы кадры огненного шлейфа планеты-убийцы

В небе увидели след Нибиру / David Reneke

Настоящей бомбой в Сети стало опубликованное видео, на котором было запечатлено нечто странное, движущееся вблизи Солнца.

Резонансные кадры на YouTube-канале MrMBB33 ошеломили приверженцев теории вторжения Нибиру.

Сферический контур идеально круглой формы покинул поверхность Солнца и по мере удаления от звезды оставил за собой мистический шлейф из газа. Причем нечто, двигаясь от Солнца, казалось совершенно прозрачным.

Конспирологи в соцсетях уже успели выдвинуть теорию о том, что продемонстрированные кадры реально доказывают существование легендарной планеты Х.

Они уверены, что именно эта смертоносная планета в скором времени может врезаться в Землю и человечество будет уничтожено всего одним ударом.

Напомним, ранее ученые рассказали, что придет на смену Нибиру.