Психолог объяснила, что заставляет человека обновлять себя

Только желания и цели принуждают человека обновлять себя, сообщила психолог / Xvatit.com

Украинский психолог, кандидат философских наук Наталья Холоденко сообщила, что только желания и цели принуждают человека менять привычки, способ мышления и становиться обновленной версией себя.

Любая форма признания — успех, деньги, аплодисменты, является побочным эффектом следования за собой, написала эксперт в Instagram.

Кандидат наук отметила, что стоит отличать истинные цели от навязанных.

"Как отличить свои истинные цели от навязанных? Стоит помнить, что мы живем в обществе и все время оглядываемся на других людей. Но истинная цель прежде всего про тебя, а не про социальное одобрение", — добавила автор. Ранее Наталья Холоденко поделилась, что человеку мешает продвигаться стереотипное мышление. Психолог подчеркивала, что если человек необучаем — это настоящая трагедия.