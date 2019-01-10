Психолог объяснила, что заставляет человека обновлять себя

Необходимо отличать истинные цели от навязанных, отметила эксперт.
Украинский психолог, кандидат философских наук Наталья Холоденко сообщила, что только желания и цели принуждают человека менять привычки, способ мышления и становиться обновленной версией себя.
Любая форма признания — успех, деньги, аплодисменты, является побочным эффектом следования за собой, написала эксперт в Instagram.
Кандидат наук отметила, что стоит отличать истинные цели от навязанных.
"Как отличить свои истинные цели от навязанных? Стоит помнить, что мы живем в обществе и все время оглядываемся на других людей. Но истинная цель прежде всего про тебя, а не про социальное одобрение", — добавила автор.Ранее Наталья Холоденко поделилась, что человеку мешает продвигаться стереотипное мышление. Психолог подчеркивала, что если человек необучаем — это настоящая трагедия.