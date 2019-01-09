Психолог посоветовала, как избавиться от "гнильцы" сомнений в себе

Чтобы избавиться от "гнильцы" сомнений в себе, стоит восхищаться тем, что вызывает зависть, сообщила психолог / Reuters

Человеку для избавления от "гнильцы" сомнений в себе и обесценивании других стоит искренне восхищаться тем, что вызывает зависть.

Люди боятся жить лучше, как бы странно это ни звучало, написала психолог, кандидат философских наук Наталья Холоденко в Instagram.

По словам эксперта, у каждого есть сценарий, в котором "зашито" понятие о возможном и невозможном, и так человек привыкает, что многое не для него.

"Кто-то злится от этого осознания и пытается пересечь эту границу, расширив свои возможности. А кто-то просто завидует, обвиняя других людей в том, что все достижения — это либо удача, либо воровство...", — добавила автор.

Кандидат наук подчеркнула, что в каждом из нас есть эта гнильца сомнений в себе и обесценивании других. "Выход есть! Восхищаться, искренне восхищаться тем, что вызывает зависть. Таким образом ты становишься в разы ближе к своим желаниям", — отметала психолог.

Читайте такжеПсихологи посоветовали, как побороть зимнюю депрессию"Стремиться к большему — это не шалость, а необходимость. То, что два года назад восхищало, сейчас уже стало обыденностью и даже устарело. Мы стремимся смотреть новые фильмы, обновлять гаджеты, а значит нужно обновлять и свою внутреннюю прошивку", — посоветовала она. Ранее Наталья Холоденко поделилась, что человеку мешает продвигаться стереотипное мышление. Психолог подчеркивала, что если человек необучаем — это настоящая трагедия.