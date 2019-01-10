Ученые выяснили, как связаны чистка зубов и импотенция

Импотенция. Иллюстративное фото / Eprostatit

Мужчины, чистящие зубы реже, чем дважды в день, втрое чаще страдают от полового бессилия.

Соответствующее сообщение опубликовал портал The Journal Of Sexual Medicine. Согласно обнародованным данным, исследованиями занимались ученые из Университета Цзинань. В проекте принимали участие около 200 тысяч добровольцев.

Исследователи установили, что заболевания десен в три раза повышают вероятность повреждения кровеносных сосудов пениса. Они также полагают, что эректильная дисфункция и заболевание десен тесно связаны между собой, поскольку вызваны аналогичным воспалением в кровеносных сосудах, вызванным молекулой под названием CRP.

Напомним, ранее ученые рассказали, чем опасна для мужского здоровья импотенция, а также рассказали о скрытой причине импотенции.