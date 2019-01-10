Роскомнадзор добрался? В работе Google фиксируются серьезные сбои

В РФ проблемы с доступом к Google

10 января в работе популярного поисковика Google наблюдаются серьезные сбои.

В частности, как жалуются пользователи, некорректно работает гугл-поиск, а также наблюдаются проблемы с доступом к гугл-почте.

Сбои начались в 01:37 по киевскому времени и затронули сразу несколько стран, сообщает сервис Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Сильнее всего пострадали пользователи в США. Кроме того, с проблемами столкнулись жители России, Великобритании и Турции. Также жалобы поступают от клиентов из Австралии, Японии, Испании, Бразилии, Перу и Индии.

Напомним, 12 декабря 2018 года сообщалось, что Роскомнадзор пригрозил заблокировать Google в России. Интернет-гигант отказывается фильтровать контент, запрещенный российскими властями.

Также стало известно, почему непопулярную соцсеть Google+ закроют раньше срока. Версия Google+ для корпоративных клиентов по-прежнему будет доступна.