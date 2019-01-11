Резиновое дело: Медики развеяли самые популярные мифы о сексе в презервативе

Презервативы / Allbiz

По поводу презервативов (они же кондомы) в умах и на языках людей регулярно циркулируют множество мифов.

Журналисты портала Сosmo собрали несколько самых устойчивых заблуждений, сложившихся вокруг самого популярного контрацептивного средства.

Миф№1. Снижается удовольствие от секса. По словам медиков, несколько миллиметров латекса на ощущения от секса влияют мало. А вот страх партнерши перед "залетом" во время незащищенного секса сильно снижает впечатление от процесса.

Миф№2. Два презерватива дают удвоенную защиту.

Одного кондома для одного полового акта хватит с головой. Тем более, что два презерватива всерьез увеличивают риски разрыва − ведь они будут усиленно тереться друг о друга.

Миф№3 Презервативы не нужны при минете. Очень популярное среди мужчин заблуждение. По словам медиков, герпес, вирус папилломы человека и остальные инфекции, размножающиеся при оральном сексе, никак не смогут пробить защиту презерватива.

Напомним, ранее ученые из США создали противозачаточные средства для мужчин.