От гриппа в Украине-2019 умерло уже вдвое больше, чем годом ранее: как отличить от обычной простуды

В этом году грипп протекает нетипично, предупредили врачи.
В Украине от гриппа уже умерли 13 человек. Для сравнения: за весь прошлый эпидсезон (с октября-2017 по май-2018) умерли 7 заболевших.
На данный момент тяжелее всего ситуация в Черниговской области: тут эпидпорог превышен на 16%.
"Любой вирус гриппа – H1N1 (к нему принадлежит штамм "Мичиган"), H3N2, любой штамм – очень опасен. Они вызывают очень много летальных случаев", – признал врач-пульманолог Черниговской облбольницы Иван Тельнов.
В группе риска: дети, беременные женщины и пожилые люди. При этом врачи в зону риска вносят даже курильщиков.
В отличие от обычной простуды грипп в Украине сегодня симптомы проявляет почти мгновенно, это:
- высокая температура;
- глазная боль;
- мышечная ломота;
- озноб.
При этом в 2019 году грипп протекает нетипично и зачастую его легко перепутать с обычной простудой. В связи с этим медики настаивают, что необходимо немедленно обращаться за помощью к специалистам при малейшем подозрении на грипп.
Ранее сообщалось, что в Украине будет бушевать новый вирус гриппа — А/Сингапур. Семейный врач Сергей Елшанский говорил, что новый вирус гриппа считается наиболее опасным для пожилых людей.
В свою очередь в ВОЗ также спрогнозировали штаммы гриппа, которые ожидаются в этом сезоне на территории Украины:
- вирус, похожий на A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2);
- вирус, похожий на A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09;
- вирус, похожий на B/Colorado/06/2017.
Грипп 2018-2019 в Украине: симптомы
Основные симптомы гриппа А и В:
- озноб;
- резкий рост температуры (как правило, 39 градусов и выше) – высокая температура обычно сохраняется от 3 до 5 дней. В этом году лихорадочный период порою длится до 7 дней;
- боль в горле;
- боли в суставах;
- головная боль;
- водянистые выделения из носа;
- покрасневшие, слезящиеся глаза, боль в глазных мышцах;
- горячие покрасневшие кожные покровы;
- сухой кашель;
- общая слабость организма.
Инкубационный период – 1-3 дня. Заразным человек становится уже за 24 часа до появления у него первых симптомов и остается еще в течение 1-2 дней после спада лихорадки.