От гриппа в Украине-2019 умерло уже вдвое больше, чем годом ранее: как отличить от обычной простуды

В этом году грипп протекает нетипично / РБК-Украина

В Украине от гриппа уже умерли 13 человек. Для сравнения: за весь прошлый эпидсезон (с октября-2017 по май-2018) умерли 7 заболевших.

На данный момент тяжелее всего ситуация в Черниговской области: тут эпидпорог превышен на 16%.

"Любой вирус гриппа – H1N1 (к нему принадлежит штамм "Мичиган"), H3N2, любой штамм – очень опасен. Они вызывают очень много летальных случаев", – признал врач-пульманолог Черниговской облбольницы Иван Тельнов.

В группе риска: дети, беременные женщины и пожилые люди. При этом врачи в зону риска вносят даже курильщиков.

В отличие от обычной простуды грипп в Украине сегодня симптомы проявляет почти мгновенно, это:

высокая температура;

глазная боль;

мышечная ломота;

озноб.

При этом в 2019 году грипп протекает нетипично и зачастую его легко перепутать с обычной простудой. В связи с этим медики настаивают, что необходимо немедленно обращаться за помощью к специалистам при малейшем подозрении на грипп.

Ранее сообщалось, что в Украине будет бушевать новый вирус гриппа — А/Сингапур. Семейный врач Сергей Елшанский говорил, что новый вирус гриппа считается наиболее опасным для пожилых людей.

В свою очередь в ВОЗ также спрогнозировали штаммы гриппа, которые ожидаются в этом сезоне на территории Украины:

вирус, похожий на A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2);

вирус, похожий на A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09;

вирус, похожий на B/Colorado/06/2017.

Грипп 2018-2019 в Украине: симптомы

Основные симптомы гриппа А и В:

озноб;

резкий рост температуры (как правило, 39 градусов и выше) – высокая температура обычно сохраняется от 3 до 5 дней. В этом году лихорадочный период порою длится до 7 дней;

боль в горле;

боли в суставах;

головная боль;

водянистые выделения из носа;

покрасневшие, слезящиеся глаза, боль в глазных мышцах;

горячие покрасневшие кожные покровы;

сухой кашель;

общая слабость организма.

Инкубационный период – 1-3 дня. Заразным человек становится уже за 24 часа до появления у него первых симптомов и остается еще в течение 1-2 дней после спада лихорадки.