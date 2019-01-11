Названы главные энергоносители личности

Здоровье, деньги, время — главные энергоносители личности, сообщила психолог / segodnya.ua

Украинский психолог, кандидат философских наук Наталья Холоденко поделилась, что у человека есть три ключевые энергоносителя личности — здоровье, деньги и время.

Люди могут и должны становиться лучше, это удорожает личность и напрямую влияет на возможную прибыль, написала эксперт в Instagram.

Кандидат наук порекомендовала составить список инвестиций в свою личностную стоимость, перечень того, что реально повлияет на улучшение внешнего вида, здоровья и мышления.

"Только когда есть план и понимание ценности результата, вы сможете найти возможности и средства для его реализации!" — отметила психолог. Ранее Наталья Холоденко выразила мнение, что человеку мешает продвигаться стереотипное мышление. Психолог подчеркивала, что если человек необучаем — это настоящая трагедия.