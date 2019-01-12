Mi Box 4 SE: Xiaomi назвали цену и характеристики своей самой дешевой приставки

Mi Box 4 SE – самая дешевая приставка Xiaomi / 3DNews

Цена новой телеприставки от Xiaomi – Mi Box 4 SE – 28 долларов (это около 800 грн по нынешнему курсу).

Она работает под управлением операционной системы Android и поступит в продажу со дня на день, сообщает Gizmochina.

У этой приставки 4-ядерный процессор с графикой Mali-400. Она поддерживает вывод изображения в разрешении Full HD.

Xiaomi Mi Box 4 SE также имеет 1 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель на 4 ГБ. Работает устройство на фирменной прошивке PatchWall. Среди прочего предусмотрена поддержка голосового управления.

Все порты – питания, полноразмерный HDMI, USB и AV – у нее находятся на одной стороне. Наличие USB позволяет подключать к приставке внешние накопители для просмотра фильмов и фото через стриминговые сервисы.

Ранее Xiaomi презентовала смартфон под новым брендом Redmi Note 7 по низкой цене. Работает устройство под управлением установленной операционной системы Android 9.0 Pie.