Будущее красоты: презентованы новейшие технологии для усовершенствования лица и тела

Презентованы новейшие технологии, которые помогают сохранить красоту / sympaty.net

В Лас-Вегасе прошла выставка новейших технологий, которые помогают сохранить красоту. Среди них, к примеру, принтер, который скрывает недостатки кожи, индивидуально разработанная маска для лица и умный датчик, который анализирует ее увлажненность.

Общее у этих технологий – индивидуальный подход к клиенту.

В частности, индивидуальная маска для лица работает следующим образом: сначала умный 3D-сканер фотографирует лицо, затем приложение анализирует полученные данные и формирует советы по уходу, причем каждой из зон лица. И только затем компания на 3D-принтере печатает индивидуальную маску, насыщенную нужными веществами и в нужных местах.

В продаже такая маска поступит уже осенью.

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