Мощные магнитные бури в январе: эксперт рассказал, как защититься

Землю ждут сильные магнитные бури

В январе 2019 года ожидаются сильные магнитные бури 16, 24 и 25 января 2019 года. При этом самый мощный метеоудар прогнозируется 24 января.

Магнитные бури окажут влияние на здоровье и самочувствие метеозависимых людей.

В дни магнитных бурь не стоит нагружать себя лишней физической работой и больше отдыхать, рассказал иммунолог Борис Скачко.

Он подчеркнул, что употребление воды поможет избежать тромбов, а сосудам нормально перенести возможные колебания давления. Медики также рекомендуют больше ходить пешком, избегать конфликтных ситуаций, иметь под рукой необходимые лекарства и воздержаться от дальних поездок, пишет Сегодня.

"Нельзя подготовиться к отдельно взятой магнитной буре, нужно просто понимать, что они будут. И для того, чтобы жить, лучше и дольше быть в постоянной готовности: правильный рацион питания, водный режим", - добавил Скачко.

Напомним, психолог Ирина Чуева посоветовала: для того, чтобы организм как можно меньше реагировал на погодные и геомагнитные изменения, необходимо укреплять свое здоровье. "Ведите здоровый образ жизни, правильно питайтесь, не забывайте про полноценный отдых и прогулки на свежем воздухе", – рассказала Чуева.