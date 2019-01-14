Страхи о Нибиру: эксперт раскрыл правду о загадочной планете смерти

Эксперт оценил вероятность существования Нибиру / Daily Express

По словам популяризатора астрофизики и космоса Валентина Гаденова, загадочной планеты Нибиру, которую еще называют планетой смерти, способной уничтожить Землю, в природе не существует.

Эксперт назвал озвученные ранее сценарии уничтожения Земли псевдонаучными заявлениями, на которые не стоит обращать внимание и о них можно забыть.

При этом Гаденов призвал не обращать внимание на распространяемые страхи о Нибиру и о якобы живущих на ней рептилоидах.

"Поэтому я советую не слушать и не смотреть такие откровенно псевдонаучные передачи и каналы. Лучше придерживаться научных фактов. Пока не был открыт объект, нет расчетов, то, соответственно, нет и фактов, указывающих на существование таинственной планеты Нибиру", — добавил Гаденов в интервью Фактам.

Напомним, ранее были опубликованы кадры огненного шлейфа планеты-убийцы.