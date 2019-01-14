Идет белая полоса: астролог рассказал, кого ждет удача в 2019 году

Павел Глоба дал новый астрологический прогноз / rabstol.net

В наступившем 2019 году в зодиакальном прогнозе некоторым будет сопутствовать особая удача в работе и в бизнесе.

По словам известного астролога Павла Глобы, три знака Зодиака в 2019 году ждет белая полоса успеха.

Людям, родившимся под знаком Тельца, звезды покажут свое расположение: счастье и удача будут на их стороне. Особенно следует обратить внимание на первое полугодие: подавляющее большинство начинаний в этот период даст щедрые плоды и фантастические результаты. Кошелек Тельцов в 2019 году также не будет пустовать, ведь финансовую поддержку обеспечит Плутон.

Для Дев 2019 год подарит удачу во всех сферах жизни. Как отмечает астролог Павел Глоба, в первом полугодии есть шанс реализовать все свои планы и мечты. Для планомерного достижения успеха стоит обратить внимание на составление карты успеха, что поможет добиться успеха и в финансовой сфере.

И наконец для Скорпионов наступивший год может стать одним из самых успешных. Ведь заботливый Марс одарит своих подопечных в первом полугодии огромным запасом энергии и сил, а в течение всего года покровительствовать Скорпионам будет Плутон. Однако астролог Павел Глоба предупредил, что в первые три месяца 2019 года могут подстерегать неожиданные препятствия, однако их преодоление сулит фантастические достижения, пишет godvgodu.ru.

Напомним, ранее астролог рассказал, кого в январе ждет неожиданный успех.