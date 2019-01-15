Топ-5 продуктов, которые приводят организм на грань истощения

Картошка фри / ТСН

Среди всего многообразия употребляемого в пищу людьми продовольствия все-таки есть несколько продуктов, в той или иной мере истощающих организм.

Такое сообщение опубликовал портал "ТСН".

Продукт №1. Кофе. Если злоупотреблять таким напитком, то вместо бодрости люди рискуют получить постоянные головные боли и истощение. Кофеин всерьез сужает сосуды и ускоряет ритм сердцебиения.

Продукт №2. Жареная пища. Увлечение жареным снижает работоспособность человека. Такие блюда крайне медленно перевариваются в желудке, и, соответственно, вызывают вялость и тяжесть в желудке.

Продукт №3. Быстрые углеводы. Такое вещества содержатся в макаронах, белом рисе и белом хлебе. Но, параллельно, вызывают усталость, поскольку на их переваривание в желудочно-кишечном тракте организм расходует большой ресурс энергии, а потому быстро истощается.

Продукт № 4. Кондитерские изделия. Когда в крови резко повышается уровень глюкозы из-за съеденных сладостей, то мозг не может сконцентрироваться. Кроме того, сладкоежки часто страдают от проблем с памятью

Продукт №5. Бананы. Триптофан, аминокислота, которая содержится в этих фруктах, производит громадное количество мелатонина – гормона сна. Кроме того, бананы богаты магнием, а это вещество, в свою очередь снижает тонус мышц вплоть до расслабления.

Напомним, ранее стали известно, какие продукты нельзя совмещать между собой.