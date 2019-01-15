Врачи рассказали, какая еда начисто отбивает тягу к сексу

Еда и секс. Иллюстративное фото / From-ua.com

На желание и возможность заниматься сексом влияют порой самые неожиданные продукты и вещества.

Соответствующее сообщение опубликовал портал UkrHealth.

№1. Жареные продукты. Они нагружают печень лишней работой и ради ее поддержания организму приходится тратить лишнюю энергию. Далее развиваются апатия и вялость, а потом − падает сексуальное влечение.

№2. Соевое молоко. В нем содержится громадное количество растительных эстрогенов, плохо влияют на гормональный фон организма. Если, к примеру, у дамы достаточно высокий уровень эстрогенов, то случается своеобразная "передозировка" и она резко теряет желание заниматься сексом.

Читайте такжеЭксперты рассказали, что в 2019-м станет модным в сексе№3. Продукты из молока. Такие виды продовольствия несут в небе жиры, насыщенные до крайней степени, усвоение которых требует от организма достаточно серьезных усилий. Когда организм тратит много ресурсов на пищеварение, это снижает тонус, а вместе с ним и сексуальное настроение.

№4. Спиртные напитки. В случае, если "за воротник заливается" больше одной порции (30 грамм) алкоголя, то организм сразу превращается в машину по выведению токсинов, запускает процесс обезвоживания и малопригоден для качественного секса.

№5. Фастфуд. Блюда, предназначенные для быстрого поедания, содержат большое количество калорий и жира – и это не говоря о всевозможных химикатах. Врачи рекомендуют людям, желающим регулярно заниматься сексом, не есть более чем три порции фастфуда в неделю.

Напомним, ранее ученые рассказали, чего нельзя есть и пить перед сексом, а также развенчали самые популярные мифы об интиме.