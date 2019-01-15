Ученые разработали новый способ предсказания даты смерти людей

Возраст. Иллюстративное фото / "АиФ-Украина"

Группа исследователей из США и Великобритании сумела разработать метод определения биологического возраста людей по бактериям микрофлоры кишечника.

Результаты исследования были опубликованы на портале-репозитории препринтов bioRxiv. Согласно обнародованным данным, в проекте принимали участие 1165 человек в возрасте от 20 до 90 лет. У всех волонтеров взяли 3663 образца кишечного микробиома.

Далее, специалисты-биологи определили состав микрофлоры в каждом отдельном случае и связали его с биологическим возрастом добровольцев (при помощи нейронной сети).

Как показали результаты, обученная нейронная сеть предсказывала возраст человека по составу его микрофлоры со средней погрешностью в 3,94 года. Дальнейший анализ продемонстрировал, что биологический возраст человека определяется 39 таксонов микроорганизмов.

Напомним, ранее ученые назвали серьезный фактор раннего старения женщин.